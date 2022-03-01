Хоккеисты «Динамо-Алтай» разгромили «Чебоксары»

Матч завершился со счетом 5:0 Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 28 февраля, хоккеисты «Динамо-Алтай» провели повторный домашний матч против «Чебоксар».

Накануне наши хоккеисты забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Две из них в первом периоде, а остальные – во втором. По словам главного тренера команды гостей Сергея Нуржанова, главная причина поражения оказалась в проблемах со здоровьем:

- Подкосило то, что у нас рассыпалось второе звено – Егор Лебедев затемпературил и пришлось перекраивать состав, но я благодарен ребятам, что они старались, бились до конца, верили. Лучше всяких похвал сыграл вратарь соперника – можно сказать, что он нас один переиграл. Во втором периоде мы должны были забивать, ну, а на третий уже сколько сил хватило вышли биться, - подчеркнул он.

Следующие игры «Динамо-Алтай» проведет на выезде: 6 и 7 марта в Набережных Челнах команда встречается с «Челнами».