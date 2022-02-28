Барнаульцев предупредили о возможных сбоях при оплате проезда через Apple Pay и Google Pay

Самой пластиковой банковской карточкой расплатиться можно Фото: Татьяна Гейнрих

Жителей Барнаула предупредили о проблемах при оплате проезда в общественном транспорте через Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Центробанк России.

– При оплате в общественном транспорте виртуальными картами банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия с использованием Apple Pay, Google Pay могут возникать технические проблемы, которые не позволят осуществить оплату проезда, – рассказали в ЦБ.

При этом самой пластиковой банковской карточкой расплатиться можно. Доступен как контактный, так и бесконтактный способ. Также можно рассчитываться наличными.