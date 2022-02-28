18-летнего бийчанина будут судить за развращение подростка

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летний бийчанин предстанет перед судом по обвинению в половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

– По данным следствия, в январе 2022 года обвиняемый, встретился со своей 14-летней знакомой на одной из улиц села в Целинном районе. Молодой человек, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вступил с ней в интимную связь, – поясняют в пресс-службе регионального Следкома.

Отмечается, что своими действиями молодой человек нарушил нравственное и физическое развитие потерпевшей.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал.

На данный момент уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ направлено в суд.