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Происшествия28 февраля 2022 13:00

18-летнего бийчанина будут судить за развращение подростка

Он вступил в интимную связь с 14-летней девушкой
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Уголовное дело направили в суд.

Уголовное дело направили в суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летний бийчанин предстанет перед судом по обвинению в половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

– По данным следствия, в январе 2022 года обвиняемый, встретился со своей 14-летней знакомой на одной из улиц села в Целинном районе. Молодой человек, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вступил с ней в интимную связь, – поясняют в пресс-службе регионального Следкома.

Отмечается, что своими действиями молодой человек нарушил нравственное и физическое развитие потерпевшей.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал.

На данный момент уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ направлено в суд.