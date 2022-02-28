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Здоровье28 февраля 2022 9:30

В Алтайском крае в скором времени могут смягчить ковидные ограничения

Число заболевших снижается
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Сейчас количество заболевших ковидом снижается

Сейчас количество заболевших ковидом снижается

Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Алтайском крае могут смягчить ковидные ограничения. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина, 59» со ссылкой на региональный оперштаб

Как рассказал на аппаратном совещании в правительстве края министр здравоохранения Дмитрий Попов, сейчас количество заболевших ковидом снижается. Число выздоровевших существенно превышает число зараженных.

Попов также отметил, что в нынешней волне отсутствовало так называемое плато – число заболевших сразу пошло вниз.

Напомним, за минувшие сутки в крае было зарегистрировано 2799 новых случаев заболевания ковидом.