В Алтайском крае появился новый памятник природы

Экологическая значимость территории обусловлена отличительным разнообразием флоры. Фото: Минприроды АК

В Алтайском крае создали новый памятник природы «Бассейн реки Колыванки». Об этом сообщает региональное Минприроды.

– Постановлением Правительства Алтайского края от 22.02.2022 года создан памятник природы краевого значения «Бассейн реки Колыванки», общей площадью - 3325,4 га, – сообщает ведомство.

Бассейн реки Колыванки находится на территории Змеиногорского района возле села Саввушка. Экологическая значимость это территории – вразнообразии флоры. Здесь растет кандык сибирский, голосемянник алтайский, каулиния малая, петрорагия альпийская, лапчатка скальная.

Также в бассейне реки очень богатая в регионе водная флора. Здесь произрастают водяной орех (чилим), кувшинка чисто-белая, белокрыльник болотный.

Помимо этого, в Змеиногорском районе можно встретить редких птиц – черного аиста, большую белую цаплю, огаря, хохлатого осоеда, ходулочника.