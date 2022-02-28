«Ростелеком» в Алтайском крае подключил к услугам оздоровительный комплекс «Бочкарей»

Современные цифровые услуги необходимы для повышения комфорта и безопасности посетителей. Фото из архива «Бочкаревского пивоваренного завода»

«Ростелеком» организовал ИТ-инфраструктуру для гостинично-рекреационного комплекса компании «Бочкари», владельца «Бочкаревского пивоваренного завода»1, одного из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири. Строящаяся зона отдыха находится в одноименном селе в Целинном районе Алтайского края.

Федеральный оператор построил до объекта оптический канал связи, организовал в комплексе локальную сеть c доступом к скоростному интернету, а также зону Wi-Fi. В гостевые VIP-коттеджи компания предоставила цифровое телевидение.

«В этом году мы завершим проект строительством двух бассейнов. Дети из Целинного района смогут круглый заниматься плаванием, а гости села Бочкари пройти в нашем комплексе оздоровительные спа-процедуры. Современные цифровые услуги будут просто необходимы для повышения комфорта и безопасности посетителей. Мы планируем расширить зону охвата Wi-Fi, установить в гостиничных номерах дополнительно цифровое ТВ, а также сделать видеонаблюдение по периметру зоны отдыха», — сообщил заместитель директора по социальным вопросам ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Петр Смагин.

«"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру, на базе которой можно развивать действующие услуги и устанавливать новые ИТ-сервисы. Например, услуга "Телевидение для гостиниц" позволяет гостям смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса "Видеопрокат". ТВ можно интегрировать с системой управления базы отдыха и добавлять в интерфейс логотип и фирменный стиль, демонстрировать рекламные и информационные ролики и отправлять гостям приветствия и сообщения на экраны телевизоров. В объекты гостиничного типа мы также рекомендуем подключить "Виртуальную АТС" для организации бесплатной связи по коротким номерам между персоналом и клиентами и другие эффективные для бизнеса ИТ-услуги» — добавил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Компания планирует в феврале продолжить работы по подключению услуг в гостинично-рекреационном комплексе. Оператор увеличит Wi-Fi-зону и установит цифровое ТВ в гостиничные номера.

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