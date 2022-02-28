В Барнауле пройдут первые в 2022 году продовольственные ярмарки

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 6 марта, в Барнауле пройдут первые в текущем году продуктовые ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ярмарках горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасу, а также другие мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, сладости и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 часов по следующим адресам:

– Железнодорожный район – пр. Ленина, 71, сквер 60 лет СССР.

– Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 51а;

– Ленинский район - пл. Народная;

– Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

– Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках просят соблюдать масочный режим.