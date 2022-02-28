В Барнауле автомобильные воры похищали аккумуляторы из машин

Мужчины признали вину в полном объеме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трое мужчин похищали аккумуляторы из машин. Подробнее об этом рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

– Трое барнаульцев ездили по городу, подыскивали подходящие автомобили в безлюдных местах и похищали аккумуляторные батареи. Они выбирали автомобили как отечественного, так и импортного производства. Вскоре жителей краевой столицы задержали полицейские, – отметила Елена Сербова.

Мужчины признали вину в полном объеме. Они извинились перед потерпевшими и возместили ущерб на сумму, превысившую 20 тысяч рублей. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.