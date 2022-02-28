Под песню алтайского композитора пройдет всероссийский музыкальный флешмоб

Композитор пишет песни только на свои стихи Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июня пройдет всероссийский песенный флешмоб #РусьМузыкальная. Его проведут под песню алтайского композитора, сообщают в пресс-службе министерства культуры.

– Специально для этого события организаторы выбрали новую композицию на слова и музыку Александра Четверикова (г. Барнаул) — «Гармошечка-говорушечка». Исполнили её сразу несколько коллективов: Ансамбль "ДивоГрад", ансамбль "Бархат", фолк-группа «NeZHata» и исполнитель NazTars, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что алтайский композитор и поэт Александр Четвериков начал писать песни в период службы в армии. В основном, темы его произведений – это песни о России, Родине, Алтайском крае, казачьи и лирические песни. Композитор пишет песни только на свои стихи..

Подробнее о флешмобе можно почитать здесь.