«Россети Сибирь» озвучили план работ на 2022 год

Специалисты приступили к реализации программы по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования Фото: из архива компании

Специалисты Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» приступили к реализации программы по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, намеченного на 2022 год.

- В этом году мы вложим в ремонт и модернизацию электросетей Алтайского края 1,5 миллиарда рублей. Мы планируем модернизировать оборудование на десятке наших подстанций. При этом будут реконструированы важные для растущего пригорода Барнаула центр питания «Санниковская» и транзитная подстанция «Новошипуновская», от которой запитаны жители Чарышского, Краснощековского и Усть-Калманского районов, - говорит глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.

После реконструкции, подстанция «Санниковская» сможет полностью покрыть потребности активно застраивающегося пригорода Барнаула. Будут созданы все условия для подключения новых потребителей.

Заметные улучшения ощутят и жители двух районов, получающих ресурс через подстанцию «Новошипуновская». А это свыше 24 тысяч потребителей.

Помимо этого масштабные работы запланированы и на линии 110 кВ «Власиха-Арбузовская». В общей же сложности в 2022 году в крае энергетики намерены ввести в эксплуатацию 27 МВА новых трансформаторных мощностей и 96 километров новых ЛЭП. Можно сказать, что уже сейчас, в последний день зимы в регионе началась активная подготовка к следующей. Работ намечено очень много и очень важно выполнить всю программу, так как на сегодняшний день износ основного оборудования составляет более 75% и без огромных вложений не обойтись.

Вместе с тем, отрасль отмечает и другие негативные влияния. В частности, инфляция на сегодняшний день составляет 8,4%. Соответственно, выросла стоимость и материалов и оборудования, необходимых для содержания и ремонта сетей. Цены увеличились на 60-80%. При этом рост тарифа происходит медленнее, чем рост инфляции, а ведь именно плата за электроэнергию – на сегодня это основной источник финансирования инвестиционной и ремонтной компании.

С 1 июля тариф увеличится не более чем на 5,5% - это предельный уровень, который установил ФАС России. При этом нужды компании полностью не покрываются, а это тормозит развитие сетевого комплекса края.

Но, несмотря на все трудности, энергетики намерены выполнить все свои обещания, так как от этого зависит надежность электроснабжения региона.