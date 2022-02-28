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Здоровье28 февраля 2022 6:17

Пациенты алтайского онкодиспансера могут заказать лекарства через WhatsApp

Записаться к врачу через мессенджер нельзя
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Заявку на выписку льготных рецептов могут только пациенты, которые состоят на диспансерном учете

Заявку на выписку льготных рецептов могут только пациенты, которые состоят на диспансерном учете

Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской онкологической поликлинике «Надежда» появился номер для связи с пациентами через WhatsApp. Об этом сообщает региональный Минздрав.

– По номеру 8-964-601-07-02 можно задать вопрос дежурному администратору или оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов, – сообщают в ведомстве.

Уточняется, что к врачу через мессенджер записаться нельзя.

Сообщения принимаются с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Ответ следует ждать в течение двух рабочих дней.

Заявку на выписку льготных рецептов могут только пациенты, которые состоят на диспансерном учете.