СГК составила рейтинг и антирейтинг управляющих организации по итогам работы в 2021 году

В число лучших попали 30 партнеров из двух городов Фото: из архива компании

Сибирская генерирующая компания составила рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула и Рубцовска по итогам 2021 года. В число лучших попали 30 партнеров из двух городов, худших — 14. Отбирали компании по уровню платежной дисциплины за отопление и горячую воду.

Барнаул

604 — столько барнаульских многоэтажек обслуживают управляющие организации, которые по итогам 2021 года попали в список лучших. 15 управляющих компаний, товариществ собственников жилья и других форм управления закончили прошлый год с высокими показателями. Процент оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения у них колеблется в диапазоне от 103,4% до 98,9%.

Фото: из архива компании

Превышение 100%-го порога обычно возникает, когда управляющая организация активно взыскивает задолженность с неплательщиков. В существующей системе расчетов за услуги средства практически сразу поступают в ресурсоснабжающие организации, минуя счета управляющих компаний. Но за платежную дисциплину жильцов отвечает УК.

Самые высокие показатели у УК «Город», ТСЖ «Никитский» и УК «ТСЖ Уют–62». На их обслуживании находятся 37 домов. А одна из крупнейших управляющих компаний Барнаула — «ДЭЗ-2 Ленинского района» — со 177 домами находится на 13 строчке рейтинга.

В антирейтинг по итогам 2021 года попали 11 организаций. Хуже всего дела с платежами за тепло и горячую воду обстоят в УК «Созвездие». У компании на балансе всего один дом с процентом оплаты услуг 50,47%. Второе и третье места в этом списке у УК «Трест» и «Столица», которые обслуживают 40 многоэтажек. В 2020 году антирейтинг возглавляли они же.

Фото: из архива компании

Суммарно все 11 компаний из антирейтинга задолжали за тепло и горячую воду более 83 млн рублей. У некоторых долги накоплены с июля 2020 года. Этих денег может хватить на замену одного участка теплосетей в городе.

Рубцовск

В Рубцовске по итогам 2021 года в рейтинг лучших попали 15 УК и ТСЖ. Суммарно они обслуживают 173 многоквартирных дома.

Первое место у ТСЖ «Родник» — 110,4% собираемости платежей. Этот дом значительно улучшил показатели по сравнению с итогами 2020 года. На втором и третьем местах ТСЖ «Октябрьская 33» и УК «Комунстройцентр».

Фото: из архива компании

Лидер антирейтинга в Рубцовске стабилен — это ТСЖ «Успех». Этот исполнитель коммунальных услуг обслуживает 4 дома, и их задолженность за тепло и горячую воду копится с апреля 2019 года.

На втором месте УК «Максисмум» с 38 домами и собираемостью платежей 70,58%. А на третьем — ТСЖ «Октябрьская 29».

Фото: из архива компании

Суммарная задолженность этого трио за полученные тепло и горячую воду — 19,7 млн рублей. Это восьмая часть от всего объема вложений в теплоэнергетический комплекс Рубцовска, запланированного на этот год.

Отметим, что не оплачивая услуги потребители нарушают законодательство и осложняют работу предприятий Сибирской генерирующей компании как в период холодов, так и во время подготовки и проведения ремонтной кампании. При этом энергетики всегда готовы пойти на встречу потребителям: судебные иски при взыскании неплатежей — это крайняя мера. Проблему долгов можно решить в рамках конструктивного диалога.