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Политика28 февраля 2022 3:13

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новое соглашение с Собяниным

Предыдущее соглашение заключали в 2012 году
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Текущее соглашение сопроводят дорожной картой, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы на ближайшее время

Текущее соглашение сопроводят дорожной картой, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы на ближайшее время

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новое соглашение с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Оно касается торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Подписание документа в год 85-летия Алтайского края и 875-летия города Москвы подтверждает совместное намерение сторон в дальнейшем развитии уже сложившихся на протяжении многих лет дружественных связей, отношений в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, – отмечают в пресс-службе.

Новый документ является продолжением предыдущего двустороннего соглашения, которое заключили 10 лет назад. Оно касается на решение многих вопросов в экономической и социальной сферах.

Текущее соглашение сопроводят дорожной картой, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы на ближайшее время.