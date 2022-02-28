Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новое соглашение с Собяниным

Текущее соглашение сопроводят дорожной картой, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы на ближайшее время Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новое соглашение с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Оно касается торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Подписание документа в год 85-летия Алтайского края и 875-летия города Москвы подтверждает совместное намерение сторон в дальнейшем развитии уже сложившихся на протяжении многих лет дружественных связей, отношений в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, – отмечают в пресс-службе.

Новый документ является продолжением предыдущего двустороннего соглашения, которое заключили 10 лет назад. Оно касается на решение многих вопросов в экономической и социальной сферах.

Текущее соглашение сопроводят дорожной картой, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы на ближайшее время.