В библиотеку им. Шишкова в Барнауле вернули книжные шкафы, которым больше 100 лет

Шкафы отреставрировали. Фото: библиотека им. Шишкова

В библиотеку имени Шишкова в Барнауле вернули отреставрированные шкафы, которым больше 100 лет. Их поместили в читальный зал отдела редких книг, сообщают на странице библиотеки в Instagram.

Эти шкафы были изготовлены в 1917 году из лиственницы на Барнаульской столярной фабрике.

– Больше 100 лет эти восхитительные шкафы использовались по своему прямому назначению, впитывая историю и, увы, теряя былой лоск и функциональность, – говорят в библиотеке.

Отмечается, что шкафы обладают скрытыми опциями. Какими именно – не уточняется.

Совсем скоро их заставят книгами.