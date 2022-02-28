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Звезды28 февраля 2022 2:34

В библиотеку им. Шишкова в Барнауле вернули книжные шкафы, которым больше 100 лет

Их изготовили в 1917 году
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Шкафы отреставрировали. Фото: библиотека им. Шишкова

Шкафы отреставрировали. Фото: библиотека им. Шишкова

В библиотеку имени Шишкова в Барнауле вернули отреставрированные шкафы, которым больше 100 лет. Их поместили в читальный зал отдела редких книг, сообщают на странице библиотеки в Instagram.

Эти шкафы были изготовлены в 1917 году из лиственницы на Барнаульской столярной фабрике.

– Больше 100 лет эти восхитительные шкафы использовались по своему прямому назначению, впитывая историю и, увы, теряя былой лоск и функциональность, – говорят в библиотеке.

Отмечается, что шкафы обладают скрытыми опциями. Какими именно – не уточняется.

Совсем скоро их заставят книгами.