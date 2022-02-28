На Алтае бабушка обратилась в полицию после свадьбы внучки

Внучка продала иномарку за 210 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Горно-Алтайска обратилась в полицию с жалобой на двоюродную внучку, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай. Женщина сообщила, что попросила девушку помочь ей продать автомобиль. Машину купили, но деньги родственница присвоила себе.

– Она продала иномарку за 210 тысяч рублей, однако отдала пенсионерке лишь 30 тысяч, заверив, что в течение месяца вернет оставшиеся денежные средства. Не дождавшись обещанного, женщина поговорила с внучкой, от которой узнала, что она потратила денежные средства на свою свадьбу, – рассказали в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба гражданину».