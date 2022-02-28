Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 2:12

На Алтае бабушка обратилась в полицию после свадьбы внучки

Девушка продала автомобиль родственницы и устроила на вырученные деньги торжество
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Внучка продала иномарку за 210 тысяч рублей

Внучка продала иномарку за 210 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Горно-Алтайска обратилась в полицию с жалобой на двоюродную внучку, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай. Женщина сообщила, что попросила девушку помочь ей продать автомобиль. Машину купили, но деньги родственница присвоила себе.

– Она продала иномарку за 210 тысяч рублей, однако отдала пенсионерке лишь 30 тысяч, заверив, что в течение месяца вернет оставшиеся денежные средства. Не дождавшись обещанного, женщина поговорила с внучкой, от которой узнала, что она потратила денежные средства на свою свадьбу, – рассказали в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба гражданину».