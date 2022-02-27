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Общество27 февраля 2022 12:24

Два рейса из Барнаула до Москвы отменили 27 февраля

Рейсы отменили сами авиакомпании
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Барнаульский аэропорт

Барнаульский аэропорт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 27 февраля, были отменены утренние рейсы из Барнаула. Согласно табло на сайте барнаульского аэропорта, речь идет об авиакомпаниях “S7” и “Уральские авиалинии”.

Воздушные судна должны были вылететь в 07:05 и 07:30.

- Авиакомпании самостоятельно приняли решение об отмене рейсов. С чем это связано - неизвестно, - рассказали в справочной аэропорта.

Судя по сайту “Уральских авиалиний”, отмена рейсов до Москвы коснулась не только Барнаула, но и Тюмени, Томска, Екатеринбурга и Челябинска.