Жители алтайского поселка пожаловались на транспортное сообщение с Бийском

Люди обратились с жалобой в прокуратуру Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители села Лесное Бийского района пожаловались в прокуратуру на транспорт, который идет до Бийска. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, накануне они связались с прокурором Алтайского края Антоном Германом.

Всего прокурор принял девятерых человек, проживающих в районе. В их числе и жители села. Они попросили восстановить нормальное транспортное сообщение с Бийском. Также население района жаловалось на нарушения законодательства по части отходов, несогласие с действиями судебных приставов и так далее.

- По каждому обращению прокурор края дал поручения об организации проверочных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав. Их исполнение взято на контроль, - пояснили в пресс-службе ведомства.