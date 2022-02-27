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Общество27 февраля 2022 11:11

Жители алтайского поселка пожаловались на транспортное сообщение с Бийском

Они обратились с жалобой в прокуратуру
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Люди обратились с жалобой в прокуратуру

Люди обратились с жалобой в прокуратуру

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители села Лесное Бийского района пожаловались в прокуратуру на транспорт, который идет до Бийска. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, накануне они связались с прокурором Алтайского края Антоном Германом.

Всего прокурор принял девятерых человек, проживающих в районе. В их числе и жители села. Они попросили восстановить нормальное транспортное сообщение с Бийском. Также население района жаловалось на нарушения законодательства по части отходов, несогласие с действиями судебных приставов и так далее.

- По каждому обращению прокурор края дал поручения об организации проверочных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав. Их исполнение взято на контроль, - пояснили в пресс-службе ведомства.