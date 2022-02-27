В Белокурихе возобновила работу канатно-кресельная дорога

Туристов готовы принять с 24 февраля Фото: Анна Перевощикова

В Белокурихе с 24 февраля возобновила работу канатно-кресельная дорога. Как сообщает “Бийский рабочий”, в начале февраля она закрывалась на ремонт.

По информации издания, канатка нуждалась в профилактическом обслуживании. Кроме того, там заменили трос на новый, который привезли из Австрии. Предполагалось, что работы займут около месяца, но выполнить ремонт удалось за меньший срок. Уже с конца недели туристы могут пользоваться услугами дороги.

Подъем на Церковку осуществляется ежедневно с 10:00 до 17:00.