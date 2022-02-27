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Общество27 февраля 2022 10:57

В Белокурихе возобновила работу канатно-кресельная дорога

Она закрывалась на ремонт
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Туристов готовы принять с 24 февраля

Туристов готовы принять с 24 февраля

Фото: Анна Перевощикова

В Белокурихе с 24 февраля возобновила работу канатно-кресельная дорога. Как сообщает “Бийский рабочий”, в начале февраля она закрывалась на ремонт.

По информации издания, канатка нуждалась в профилактическом обслуживании. Кроме того, там заменили трос на новый, который привезли из Австрии. Предполагалось, что работы займут около месяца, но выполнить ремонт удалось за меньший срок. Уже с конца недели туристы могут пользоваться услугами дороги.

Подъем на Церковку осуществляется ежедневно с 10:00 до 17:00.