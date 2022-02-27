На Алтае в День защитника Отечества мужчина заступился за свою даму и едва не убил соперника

Подозреваемого удалось задержать Фото: Олег ЗОЛОТО

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который пьяным едва не зарезал знакомого. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он попытался с ним расправиться из-за женщины.

В ночь с 23 на 24 февраля хозяин дома выпивал с подругой и знакомым. Последний стал приставать к подруге хозяина дома, возник конфликт, в ходе которому гостя ранили ножом. Подозреваемый после этого скрылся.

- Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а также позвонила в полицию. Потерпевший был доставлен в республиканскую больницу, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его состояние стабильное, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в следкоме.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый житель региональной столицы. Его заключили под стражу.