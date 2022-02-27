2916 случаев заражения ковидом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Всего в регионе выявлено больше 231 тысячи заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили еще 2916 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит краевой оперштаб по борьбе с распространением ковида.

С начала пандемии было зарегистрировано 231842 факта заражения, в том числе 33301 - у детей. Скончались за сутки 22 человека, 9393 за все время: 7921 - от инфекции, 1472 - по иным причинам.

Полностью привились от ковида 1205349 человек, в том числе 1323 ребенка от 12 до 17 лет. Первую прививку получил 54721 человек, повторно вакцинировались 88130 человек.

- Из общего числа заболевших 959 случаев – завозные, в т.ч. 250 – из-за рубежа; 157041 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 231842 заболевших: 29724 – больных внебольничной пневмонией, 187379 – заболевших ОРВИ, 14739 случаев – бессимптомное течение, - подчеркнули в штабе.