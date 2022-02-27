Алтайская полиция напомнила жителям края общие правила безопасности

Жителям Алтайского края напомнили общие правила безопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края напомнили общие правила безопасности. Как сообщили в ГУ МВД по региону, необходимо обращать внимание на подозрительных людей, предметы и другие мелочи, не вызывающие доверия. Обо всех фактах нужно сообщать правоохранителям.

Стоит помнить, что запрещается принимать от незнакомцев пакеты и сумки, а также оставлять свой багаж без присмотра. В зданиях необходимо узнавать, где находятся резервные выходы.

- В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки. Не открывать дверь в подъезд подозрительным лицам. Если произошел взрыв, пожар, никогда не пользуйтесь лифтом, - подчеркнули в полиции.

Если от представителей власти или правоохранительных органов поступило сообщение об эвакуации, то необходимо соблюдать спокойствие и четко выполнять все команды. При нахождении в квартире нужно взять личные документы, деньги и ценности, отключить электричество, воду, газ. Полиция рекомендует помочь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям, несовершеннолетним, а также обязательно закрывать входную дверь на замок, чтобы не проникли мародеры. Паники и истерики не допускайте, выходите из зданий организованно. Возвращаться в помещение необходимо лишь после разрешения.

Если вы увидели подозрительный предмет, то не трогайте его, не пользуйтесь телефоном или другими радиосредствами, которые могут вызвать срабатывание радиовзрывателя.