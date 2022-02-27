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Общество27 февраля 2022 3:47

В барнаульском районе убрали 32 незаконно размещенные рекламные конструкции

В Железнодорожном районе проходят рейды
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Администрация города предупредила о штрафах

Администрация города предупредила о штрафах

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в Железнодорожном районе с прошлого года идут рейды специалистов управления архитектуры и градостроительства администрации. Они выявляют самовольно размещенные или в плохом состоянии рекламные конструкции, сообщили в пресс-службе мэрии.

За прошлый год в районе прошло семь таких проверок. Всего было найдено 36 реклам без разрешительных документов.

- На сегодняшний день демонтировано 32 самовольно размещенные рекламные конструкции, по остальным выявленным конструкциям направлены предписания на демонтаж. Специалисты просят обратить внимание руководителей организаций, предприятий на то, что размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий должно согласовываться с администрацией района, - отметили в администрации.

За самовольное размещение рекламы, а также рисунки или надписи на объектах предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 50 тысяч рублей.