В барнаульском районе убрали 32 незаконно размещенные рекламные конструкции

Администрация города предупредила о штрафах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в Железнодорожном районе с прошлого года идут рейды специалистов управления архитектуры и градостроительства администрации. Они выявляют самовольно размещенные или в плохом состоянии рекламные конструкции, сообщили в пресс-службе мэрии.

За прошлый год в районе прошло семь таких проверок. Всего было найдено 36 реклам без разрешительных документов.

- На сегодняшний день демонтировано 32 самовольно размещенные рекламные конструкции, по остальным выявленным конструкциям направлены предписания на демонтаж. Специалисты просят обратить внимание руководителей организаций, предприятий на то, что размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий должно согласовываться с администрацией района, - отметили в администрации.

За самовольное размещение рекламы, а также рисунки или надписи на объектах предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 50 тысяч рублей.