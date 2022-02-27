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Общество27 февраля 2022 2:25

Бийчанка дважды пыталась купить смартфон подешевле и потеряла почти 100 тысяч рублей

Телефоны она так и не получила
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Женщина оплатила полную стоимость смартфонов, но так и не дождалась их

Женщина оплатила полную стоимость смартфонов, но так и не дождалась их

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска стала жертвой мошенников после того, как пыталась купить телефон по скидке. Всего женщина потеряла около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

31-летняя горожанка нашла в соцсети группу, где телефоны продавали с большой скидкой. Разница с ценой в магазинах была в два раза.

- Бийчанка выбрала модель, сделала заказ, оплатила полную стоимость в сумме 36 тысяч рублей. Правда, гаджет она так и не дождалась, а продавец перестал выходить на связь, - отметили в полиции.

Выяснилось, что ранее женщина пыталась уже купить телефон по скидке. Прошлой осенью она заказала две модели за 60 тысяч рублей и тоже так и не дождалась гаджетов. По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела.