Барнаульскую гостиницу «Прага» продают за 45 млн рублей

Объявление о продаже. Скриншот сайта barnaul.cian.ru/sale/commercial/263228515/

В Барнауле продают действующий гостиничный бизнес – комплекс «Прага». Его оценивают в 45 млн рублей.

Объявление о продаже появилось на сайте ЦИАН.

- Комплекс великолепно подойдет для использования в качестве гостиницы, пансионата для проживания пожилых людей, коттеджа для постоянного проживания, престижной базы отдыха, резиденции крупной компании, - говорит продавец.

Главный плюс гостиницы в том, что он находится в уютной санаторной зоне на Горе, а до центра всего десять минут. Рядом также располагается лыжная база «Динамо» и горнолыжный комплекс «Авальман».

Гостиница представляет из себя фонд из 14 номеров, ресторан, конференц-зал, баню. Подведены все коммуникации. Площадь земельного участка составляет почти две тысячи «квадратов».

Все документы готовы, обременений нет.