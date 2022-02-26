Отец и сын погибли в аварии на трассе в Алтайском крае

Водитель иномарки и его сын погибли на месте аварии до приезда медиков Фото: Анна СЕМИНА

26 февраля на трассе в Шипуновском районе произошло ДТП со смертельным исходом – погиб отец и его несовершеннолетний сын.

- По предварительным данным установлено, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Рубцовска, при обгоне выехал на полосу встречного движения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Там он столкнулся с фурой IVECO с полуприцепом фургоном Schmitz. После этого его отбросило на грузовик Scania, который он обгонял.

На месте аварии погиб сам водитель Hyundai, а также его сын 2011 года рождения. Другие водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.