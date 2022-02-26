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Здоровье26 февраля 2022 10:03

Число выявляемых больных COVID-19 на Алтае сократилось до трех тысяч в сутки

А общее количество инфицированных составило почти 229 тысяч
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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За последние дни число положительных тестов сократилось на несколько сотен в сутки

За последние дни число положительных тестов сократилось на несколько сотен в сутки

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 26 февраля в Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 3039 новых случаев заражения коронавирусом.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 228 926 человек, в т. ч. 32 514 детей. Выздоровели 192 018 человек (+ 5037). Умерли 9 371 человек (+24), все взрослые, - сообщает в региональном оперштабе.

На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2709 пациентов и еще 260 человек с вирусной пневмонией остаются в ковидных госпиталях. Из общего числа больных 533 находятся в тяжелом состоянии, 194 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно наблюдаются 127 бессимптомников и 262 проходят долечивание от пневмонии.