84-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам больше 500 тысяч рублей

Пенсионерка отдала все сбережения Фото: Анна СЕМИНА

Пожилая жительница Барнаула поверила в историю о ДТП, которое совершил ее внук и отдала мошенникам больше 500 тысяч рублей. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Очередной факт мошенничества произошел в Центральном районе. Около 17:00 на телефон 84-летней пенсионерки поступил звонок. На том конце провода с потерпевшей якобы заговорил её внук и начал объяснять, что попал в ДТП, - рассказывают в полиции.

Для того чтобы уголовное дело не возбуждали, требовалось передать один миллион рублей. Но пенсионерка призналась, что у нее дома хранится чуть больше 500 тысяч рублей. Собеседника это устроило. Он сказал, деньги надо положить в пакет, а за ним вскоре заедет человек.

Только спустя некоторое время после того, как женщина отдала деньги она узнала от родственников, что внук жив и здоров и ни в какую аварию он не попадал.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».