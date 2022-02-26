Жители Алтайского края могут оказать гуманитарную помощь беженцам Донбасса

Гуманитарная помощь Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Барнауле начал работу пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Жители Алтайского края могут принести одежду, обувь и средства гигиены.

- Пункт приема вещей и продовольственных товаров открыт в офисе Алтайского краевого отделения Российского детского фонда по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 120 (вход с пр. Красноармейского во двор), - сообщают в минсоцзащиты края.

Можно принести одежду, обувь, постельные комплекты, полотенца, игрушки и т.д. Но вещи должны быть новые. Их следует упаковать в отдельные пакеты на которые необходимо прикрепить наименование, к примеру, «носки мужские, 20 пар, размер 40-42».

Также принимаются средства личной гигиены и моющие средства. Принцип формирования посылок такой же.

Из продуктов питания принимаются только с большим сроком хранения – консервы, крупы, макароны, чай кофе и т.д.

Пункт приему гуманитарной помощи работает с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Дополнительная информация по телефону в Барнауле: 8 (3852) 66-65-50, 63-30-13, 63-20-55.