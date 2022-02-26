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Спорт26 февраля 2022 5:46

Хоккеисты «Динамо-Алтай» проводят домашние матчи

Билеты уже в продаже
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Начало игр в 17.00 и в 19.00, соответственно

Начало игр в 17.00 и в 19.00, соответственно

Фото: предоставлено организаторами

27 и 28 февраля хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» проводят домашние матчи с «Чебоксарами». Игры пройдут в «Титов Арене».

Матчи проходят в рамках второго этапа первенства Высшей хоккейной лиги. Вход на арену открыт только для привитых и переболевших коронавирусом (при наличии QR-кода), а также для лиц с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа до даты матча.

В воскресенье игра начнется в 17.00, в понедельник – в 19.00. Билеты уже в продаже. Их стоимость от 150 до 300 рублей.