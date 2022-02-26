Место происшествия. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В пятницу вечером, 25 февраля, в Барнауле мужчину сбил трамвай. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло в районе площади Спартака. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. По словам очевидцев, мужчина был в сильном алкогольном опьянении.

- Как нам рассказали в ГИБДД города Барнаула, водитель мужчина, 1996 года рождения, управляя трамваем Т3, допустил наезд на пешехода мужчину, 1989 года рождения, - пишут в сообществе.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Он находится в горбольнице №1. По факту ДТП проводится проверка.