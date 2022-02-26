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Происшествия26 февраля 2022 3:25

Забытый утюг стал причиной пожара в Рубцовске

В огне пострадала одна комната
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Предполагаемый виновник пожара

Предполагаемый виновник пожара

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 25 февраля в одной из рубцовских квартир произошло возгорание. По мнению экспертов, главная причина в утюге.

- В 14.11 произошло возгорание в квартире на пятом этаже, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то в квартире было сильное задымление. Горел сам утюг, гладильная доска, межкомнатная дверь, пол, мебель, личные вещи хозяев. По совокупности общая площадь пожара составила три квадратных метра.

Спасатели успели вовремя ликвидировать возгорание. Никто из жильцов не пострадал.