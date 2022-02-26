Забытый утюг стал причиной пожара в Рубцовске

Предполагаемый виновник пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 25 февраля в одной из рубцовских квартир произошло возгорание. По мнению экспертов, главная причина в утюге.

- В 14.11 произошло возгорание в квартире на пятом этаже, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то в квартире было сильное задымление. Горел сам утюг, гладильная доска, межкомнатная дверь, пол, мебель, личные вещи хозяев. По совокупности общая площадь пожара составила три квадратных метра.

Спасатели успели вовремя ликвидировать возгорание. Никто из жильцов не пострадал.