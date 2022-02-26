Завершается прием предложений по организации движения транспорта на время ремонта путепровода в Барнауле

Мост на Новом рынке признан аварийным Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в ближайший понедельник, 28 февраля, завершится сбор предложений по организации движения транспорта в столице Алтайского края на период реконструкции путепровода в районе Нового рынка.

- По состоянию на 25 февраля от барнаульцев уже поступило 87 предложений: 64 – по электронной почте и 23 – через Платформу обратной связи. Все они будут изучены специалистами, в случае технической возможности и целесообразности - применены при внедрении схемы, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Напомним, реконструкция должна стартовать уже в мае, а завершить ее должны в ноябре 2023 года. Главная задача, которую власти поставили – в первую очередь, это организация бесперебойной работы общественного транспорта.

Направлять предложения можно:

на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru

на портале Госуслуг через Платформу обратной связи.