Классные часы, в честь 85-летию Алтайского края, проведут в школах

На уроках школьникам расскажут о том, какой он наш край Фото: Анна СЕМИНА

Со следующего учебного года в Алтайском крае начнут отмечать 85-летие со дня создания нашего региона. Поступило предложение провести на эту тему отдельный проект. Подробности сообщает пресс-служба правительства края.

Инициатива исходила от учителя истории и обществознания, заместителя директора по воспитательной работе барнаульского лицея №3 Марата Галиева.

- На прошлой неделе он выступил с инициативой провести в школах классные часы, посвященные юбилею региона, - говорят в правительстве.

В целом по краю запланированы концерты, выставки на эту тему, мастер-классы, социальные акции и многое другое. Галиев считает, что детям на классных часах следует в интересной и понятной для них форме рассказать о том, что из себя представляет Алтайский край: о его знаменитых уроженцах, ученых и героях войн и т.д.

- Дети должны знать фамилии наших великих земляков, знать историю великого подвига жителей Алтайского края в годы Великой Отечественной войны, ведь. Не зная прошлого родного края, трудно планировать его будущее, - считает Галиев.

Инициативу педагога поддержали в министерстве образования и науки.