Продавцы суррогатного алкоголя в суде ответят за смерть троих жителей Алтайского края

"Коньяк" обвиняемый покупал канистрами в Рязанской области Фото: Анна СЕМИНА

33-летний барнаулец и два жителя Рязанской области в суде ответят за смерть троих человек из Алтайского края. Все они отравились паленым алкоголем.

Следствие установило, что обвиняемый длительное время занимался грузоперевозками. Используя служебное положение, он закупал у двух жителей Рязанской области спиртосодержащую жидкость и перепродавал ее у себя дома, в Алтайском крае.

- В июле 2021 года он в очередной раз привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка, часть из которых реализовал знакомому. В начале августа мужчина со своей женой пошли на юбилей к другу, где супруга употребила данный «коньяк» и на следующий день скончалась, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Помимо этого, сын покупателя передал «коньяк» своим друзьям, которые распили её на торжестве. На следующий день двое 21-летних парней умерли, а еще одна девушка заработала острое отравление.

- Как показали результаты химической судебной экспертизы – в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека, - говорят эксперты.

Обвинение предъявили троим: непосредственным продавцам «коньяка» в канистрах, а также посреднику. Никто из них свою вину не признал. В настоящее время они дожидаются суда.