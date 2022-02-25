Судимый за убийство барнаулец металлической трубой избил посетителя бара

Мужчину отправили в колонию на три года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялся суд над мужчиной, который решил заступиться за друга и избил посетителя бара. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что ранее судимый за убийство мужчина находясь в одном из баров краевой столицы, сильно выпив, решил, что его другу требуется помощь и за него стоит заступиться, хотя на самом деле тому ничего не угрожало.

- Он достал имеющийся при нем фрагмент металлической трубы он нанес не менее семи ударов по голове и лицу потерпевшего, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

У потерпевшего диагностировали переломы черепа в двух местах, ушиб головного мозга и повреждение трех зубов. Вред, причиненный здоровью, был оценен как тяжкий.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд признал дебошира виновным и на три года отправил его в колонию строгого режима.