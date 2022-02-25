На Алтае мужчину осудили за поджог автомобилей полицейских

Автомобили успели вовремя потушить Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

36-летний житель Рубцовска пошел по суд по обвинению в поджоге служебных автомобилей полиции. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что ночью в ноябре 2021 года в городе Рубцовске пьяный мужчина под гнетом ненависти к сотрудникам полиции купил на заправке бензин, после чего вместе с канистрой пришел к месту, где припаркованы два служебных автомобиля полиции, облил и поджег их.

- Довести преступный умысел на уничтожение имущества ему не удалось, так как возгорание вовремя обнаружили полицейские. А самого злоумышленника помог задержать водитель такси, проезжавший мимо места преступления, - рассказываю в Следкоме.

Еще на этапе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Он объяснил свой поступок тем, что испытывает неприязнь к полицейским. А началось все того, что в сентябре прошлого года его осудили за «причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов».

В итоге на очередном судебном заседании его также признали виновным в порче казенного имущества и назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.