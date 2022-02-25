Алтайская торговая сеть рекомендовала покупателям перейти на карты с платежной системой «Мир»

В связи с чем торговая сеть решила разместить данную рекомендацию – не сообщается Фото: Анна Перевощикова

Известная алтайская торговая сеть «Мария-Ра» разместила в своих магазинах объявления с рекомендацией о переходе на банковские карты с российской платежной системой. Фотографии объявлений в магазинах барнаульцы опубликовали в соцсетях.

- Объявление в магазине «Мария-Ра» в Барнауле. Сегодня начали появляться объявления с призывом о переходе на карты национальной платежной системы «Мир», - пишет подписчик паблика «Подслушано Барнаул» ВКонтакте.

«Комсомолка» связалась с представителем компании, который заверил, что объявления подлинные.

- Мы это сделали по ряду причин. Во-первых, в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит - она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы ни было политическими событиями. Подчеркиваем, что мы никого не ограничиваем пользоваться теми платежными системами, которые доступны на сегодня в нашей стране. Данное объявление – это рекомендация, - подчеркнули в компании.