Жительница Барнаула пострадала от мошенников, когда продавала котят

С карт потерпевшей пропало около 36 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

35-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, когда пыталась продать котят.

В полиции потерпевшая рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже котят канадского сфинкса за 3,5 тысячи рублей.

- Через некоторое время заявительнице поступил звонок от потенциального покупателя, выразившего желание приобрести животных. Однако тот сразу обозначил проблему: территориально он находится не в краевой столице, а котят заберут другие люди. Женщина согласилась, - рассказывают в пресс-службе

Далее собеседник попросил данные банковской карты, а также информацию из смс-сообщений. В итоге со счета пострадавшей пропало около 36 тысяч рублей. Причем деньги сняли сразу с двух карт.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража».