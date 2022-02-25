Гранд Тур «Байкальская миля» пройдет по территории Алтайского края

«Байкальская миля-2022» пройдет с 9 по 13 марта в Республике Бурятия Фото: предоставлено организаторами

С 9 по 13 марта в Республике Бурятия пройдет IV Международный фестиваль скорости «Байкальская миля-2022» и в честь этого события часть Гранд Тура пройдет по территории Алтайского края.

Гранд Тур стартовал 19 февраля, а финишировать участники должны в Международный женский день – 8 марта. В списке экипажей спортсмены из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Алматы. Они должны добраться до Улан-Удэ, где и состоится фестиваль. Маршрут путешествия проходит по территории 70 городов России и Казахстана, и один из этапов пройдет по нашему региону.

- Проведение Гранд Тура призвано укрепить развитие внутреннего и въездного туризма, автопутешествий и массового спорта в России, - говорят организаторы.

Наблюдать за гонкой можно будет онлайн. Предполагается, что ее увидят больше одного миллиона зрителей. Участники «Байкальской мили» - это спортсмены почти из 30 стран – именитые гонщики и авторитетные медийные персоны.