За сутки в Алтайском крае выявили 3250 новых случаев коронавируса

Скончался за минувшие сутки 21 пациент Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 25 февраля в Алтайском крае за минувшие сутки выявили 3250 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 225 887 человек, в т. ч. 32065 детей. Выздоровели 186981 человек (+ 4823). Умерли 9347 человек (+21), - сообщает источник.

В госпиталях остаются 2723 инфицированных и еще 280 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из общего числа 524 находятся в тяжелом состоянии, 180 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном наблюдении находятся 135 человек, 271 долечиваются от пневмонии.