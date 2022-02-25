«Ростелеком» отмечает рост корпоративных абонентов мобильной связи в Алтайском крае

В прошлом году обладателями сим-карт федерального оператора связи стали более двух тысяч организаций Фото: из архива компании

«Ростелеком» отмечает устойчивый спрос алтайского бизнеса и госучреждений на корпоративную мобильную связь1. В прошлом году обладателями сим-карт федерального оператора связи стали более двух тысяч организаций. С начала 2022 года компания подключила к услуге более 300 юридических лиц.

Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Мы все чаще предлагаем мобильную связь в составе комплексных решений для бизнеса, как дополнительный сервис, который вместе с фиксированной телефонией, доступом в интернет, VPN или облачными сервисами позволяет эффективно вести деятельность. К примеру, разворачивать удаленные офисы, определять местоположение сотрудников, вести запись разговоров для оценки их компетенций или информировать клиентов по СМС о действующих акциях и изменениях графика работ».

Бизнес-компании часто использовали мобильную связь федерального оператора при подключении услуг «Виртуальная АТС» и единого бесплатного номера 8-800, для организации СМС-рассылки клиентам, видеонаблюдения в труднодоступных населенных пунктах (в качестве временного канала передачи данных) и в других комплексных решениях.

В 2021 году мобильная связь «Ростелекома» успешно использовалась в работе краевой избирательной комиссии на выборах в Госдуму и в Алтайское краевое Законодательное собрание. Тогда на избирательных участках Барнаула и ряда других населенных пунктов были установлены стационарные мобильные телефоны с сим-картами «Ростелекома» для оперативной связи сотрудников. Также в прошлом году компания выиграла конкурс на предоставление мобильной связи для администраций Барнаула и Заринска во время Всероссийской переписи населения.

Пользователями мобильной связи «Ростелекома» сегодня являются сеть аптек «Губернский лекарь», продуктовые ретейлеры «Мария-Ра» и «Аникс», медицинский центр «Пигмалион» и другие.

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