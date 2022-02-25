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Общество25 февраля 2022 3:35

В Барнауле оштрафовали водителя, катавшего подростков на крыше автомобиля

Его нашли по видео из интернета
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Покатушки барнаульцев. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Покатушки барнаульцев. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В Барнауле сотрудники ГИБДД по посту в интернете отыскали водителя, катавшего подростков на крыше автомобиля и наказали его.

- 21 февраля в одном из интернет-пабликов было размещено видео, как водитель перевозит подростков на крыше транспортного средства. Инцидент произошел на улице 2-й Забой, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Личность нарушителя установили. Им оказался 51-летний владелец «Москвича 2141». На него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, с подростками, которые устроили покатушки на крыше автомобиля, также провели профилактическую беседу.