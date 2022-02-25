На Алтае девочка разнимала драку сожителей

За один день мужчина дважды побывал в отделении полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай произошла ссора между сожителями, а разнимать взрослых пришлось девочке. Подробности истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Предварительно установлено, что во время одного из застолий, между гостями возникла драка, для решения возникшего конфликта потерпевшая вызвала сотрудников полиции. Прибывшие на место стражи закона доставили дебоширов в отдел полиции, и в качестве свидетеля был доставлен и супруг потерпевшей, - говорят в полиции.

Однако когда 33-летний мужчина вернулся домой из участка, то под его горячую руку попала 39-летняя сожительница. Со злости он ударил ее головой об угол печи и пригрозил вовсе убить. Разнять взрослых смогла только дочка.

В этот момент женщина выбежала на улицу и скрылась в родительском доме. А когда дебошир уснул, она вернулась обратно и снова вызвала полицию.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.