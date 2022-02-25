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Общество25 февраля 2022 2:34

Авиакомпания Nordwind восстановила авиасообщение с Барнаулом

Самолеты летают по расписанию
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Аэропорт Барнаула также работает в штатном режиме

Аэропорт Барнаула также работает в штатном режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг вечером, 24 февраля, после многочисленных заявлений Росавиации, авиакомпания Nordwind восстановила выполнение рейсов по направлению Сочи-Барнаул.

- Авиакомпания восстановила выполнение рейсов в/из Москвы и регионов в аэропорт Сочи с 23:45 по московскому времени, - говорится в релизе авиакомпании.

Ранее из-за распоряжения Росавиации полеты в Сочи были приостановлены из-за закрытия аэропорта, однако судя по информации авиакомпании, вечерний рейс из Адлера в Барнаул вылетел согласно расписанию. Соответственно, сегодняшний борт в Сочи на 9.40 отправится вовремя. На данную минуту посадка завершена.