Авиакомпания Nordwind восстановила авиасообщение с Барнаулом

Аэропорт Барнаула также работает в штатном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг вечером, 24 февраля, после многочисленных заявлений Росавиации, авиакомпания Nordwind восстановила выполнение рейсов по направлению Сочи-Барнаул.

- Авиакомпания восстановила выполнение рейсов в/из Москвы и регионов в аэропорт Сочи с 23:45 по московскому времени, - говорится в релизе авиакомпании.

Ранее из-за распоряжения Росавиации полеты в Сочи были приостановлены из-за закрытия аэропорта, однако судя по информации авиакомпании, вечерний рейс из Адлера в Барнаул вылетел согласно расписанию. Соответственно, сегодняшний борт в Сочи на 9.40 отправится вовремя. На данную минуту посадка завершена.