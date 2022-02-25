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Спорт25 февраля 2022 2:22

В Барнауле пройдет этап командного турнира по настольному теннису

Матчи пройдут в спорткомплексе «Победа»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Турнир пройдет с 25 по 27 февраля

Турнир пройдет с 25 по 27 февраля

Фото: предоставлено организаторами

25-27 февраля в Барнауле пройдет третий тур мужской Суперлиги командного чемпионата Федерации настольного тенниса России (ФНТР) среди мужских клубов.

Наш регион на турнире представляет команда мастеров «Алтай»: Илья Ронин, Артем Панченко, Дмитрий Осипов и Эдуард Апагуни. Матчи будут проходить в стенах спорткомплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146-г).

Расписание турнира

25 февраля

Начало матчей в 10:00

СШОР № 2 (Санкт-Петербург) - «Алтай»

КК ЦОП (Краснодар) - «Максимум» (Москва)

«Финго» (Семибратово) - «Фишт-АГУ» (Майкоп)

Начало матчей в 17:00

КК ЦОП (Краснодар) - «Алтай»

СШОР № 2 - «Фишт-АГУ"

«Финго» - «Максимум"

26 февраля

Начало матчей в 10:00

КК ЦОП - «Финго"

СШОР № 2 - «Максимум"

«Алтай» - «Фишт-АГУ»

Начало матчей в 17:00

«СШОР № 2» - «Финго"

КК ЦОП - «Фишт-АГУ"

«Алтай» - «Максимум"

27 февраля

Начало матчей в 10:00

КК ЦОП - СШОР № 2

«Финго» - «Алтай»

«Максимум» - «Фишт-АГУ»