В Барнауле пройдет этап командного турнира по настольному теннису

Турнир пройдет с 25 по 27 февраля
Фото: предоставлено организаторами
25-27 февраля в Барнауле пройдет третий тур мужской Суперлиги командного чемпионата Федерации настольного тенниса России (ФНТР) среди мужских клубов.
Наш регион на турнире представляет команда мастеров «Алтай»: Илья Ронин, Артем Панченко, Дмитрий Осипов и Эдуард Апагуни. Матчи будут проходить в стенах спорткомплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146-г).
Расписание турнира
25 февраля
Начало матчей в 10:00
СШОР № 2 (Санкт-Петербург) - «Алтай»
КК ЦОП (Краснодар) - «Максимум» (Москва)
«Финго» (Семибратово) - «Фишт-АГУ» (Майкоп)
Начало матчей в 17:00
КК ЦОП (Краснодар) - «Алтай»
СШОР № 2 - «Фишт-АГУ"
«Финго» - «Максимум"
26 февраля
Начало матчей в 10:00
КК ЦОП - «Финго"
СШОР № 2 - «Максимум"
«Алтай» - «Фишт-АГУ»
Начало матчей в 17:00
«СШОР № 2» - «Финго"
КК ЦОП - «Фишт-АГУ"
«Алтай» - «Максимум"
27 февраля
Начало матчей в 10:00
КК ЦОП - СШОР № 2
«Финго» - «Алтай»
«Максимум» - «Фишт-АГУ»