Пять человек пострадали в аварии на Алтае

Пострадавший автомобиль Фото: предоставлено пресс-службой

В Шебалинском районе Республики Алтай в результате аварии пострадали пять человек. ДТП произошло днем 23 февраля.

- Около 13:40 часов в Шебалинском районе между селами Кумалыр и Топучая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали пять человек, - говорится в официальной сводке регионального главка МВД.

По предварительной информации, 44-летний местный водитель УАЗ-Патриота поворачивая налево не включил поворотник и не уступил дорогу автомобилю, который двигался в попутном направлении и совершающему обгон. В результате произошло столкновение с Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 51-летний житель Алтайского края.

Госпитализация потребовалась предполагаемому виновнику аварии – водители УАЗа. Пассажиры его автомобиля – четыре человека – также были доставлены в больницу Шебалинского района. К счастью в их случае травмы оказались не такими опасными. Лечение в стационере им не потребовалось.

На 44-летнего водителя завели административное дело.