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Общество24 февраля 2022 12:22

На Алтае возбудили дело о взятке в отношении специалиста по опеке

Она получила больше 11 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Деньги ей передал опекун ребенка

Деньги ей передал опекун ребенка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении специалиста по опеке и попечительству. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год главный специалист по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Шипуновского района получила больше 11 тысяч рублей в виде взятки. Деньги ей передал опекун ребенка за то, чтобы оформить общее покровительство.

- В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в СК.