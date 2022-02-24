На Алтае возбудили дело о взятке в отношении специалиста по опеке

Деньги ей передал опекун ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении специалиста по опеке и попечительству. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год главный специалист по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Шипуновского района получила больше 11 тысяч рублей в виде взятки. Деньги ей передал опекун ребенка за то, чтобы оформить общее покровительство.

- В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в СК.