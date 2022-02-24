Алтайский СК проводит проверку после жалоб на отказ в предоставлении лекарств

В ведомство обратились люди, страдающие редким заболеванием Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи проводят проверку по факту халатности чиновников при обеспечении лекарствами людей с редкими заболеваниями. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, речь идет о наследственной ангионевротическом отеке.

- По словам граждан, система здравоохранения края обеспечивает необходимыми лекарствами лишь после вынесения судебных решений. Однако указанное заболевание нередко приводит к летальным исходам, если вовремя не получать лечение специальными препаратами, - отметили в пресс-службе управления.

В ходе проверки следователи оценят работу должностных лиц, которые должны заниматься обеспечением граждан лекарствами. После проверки будет принято процессуальное решение.