В Барнауле на три часа отключат светофоры 25 февраля

Ограничение будет действовать на одном из перекрестков Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 25 февраля, в Барнауле на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный Бор отключат светофоры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с работами на электросетях.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 по местному времени. Рабочие будут проводить плановый ремонт электросетей.

Автомобилистов призвали быть внимательными при проезде участка и соблюдать требования дорожных знаков.