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Общество24 февраля 2022 10:00

В Барнауле на три часа отключат светофоры 25 февраля

Ограничение будет действовать на одном из перекрестков
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ограничение будет действовать на одном из перекрестков

Ограничение будет действовать на одном из перекрестков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 25 февраля, в Барнауле на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный Бор отключат светофоры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с работами на электросетях.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 по местному времени. Рабочие будут проводить плановый ремонт электросетей.

Автомобилистов призвали быть внимательными при проезде участка и соблюдать требования дорожных знаков.