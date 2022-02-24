Жители Алтайского края могут обратиться в краевой онкодиспансер по WhatsApp

Обращения принимаются с 8.00 до 16.00 с понедельника по пятницу Фото: Анна СЕМИНА

Жители Алтайского края теперь могут обратиться в онкодиспансер с помощью WhatsApp. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, по номеру принимают текстовые сообщения.

- По номеру 8-964-601-07-02 можно задать вопрос дежурному администратору или оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов. Запись на прием к врачу по данному номеру не производится, мессенджер работает исключительно в режиме «справки», - подчеркнули в диспансере.

Обращения принимаются с 8.00 до 16.00 с понедельника по пятницу. Срок ответа составляет до двух рабочих дней. Оставить заявку на льготные лекарства могут пациенты, которые состоят на учете. Им необходимо отправить на WhatsApp номер СНИЛС (или ФИО с датой рождения), а также название лекарственного препарата.

Пациентам напомнили, что при использовании мессенджера они дают согласие на передачу персональных данных по незащищенным каналам связи и разрешают их обработку, хранение, передачу третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.